“Samsung Galaxy S26 Krijgt Minimaal 256GB Opslagruimte”

Een high-end smartphone met 128GB opslagruimte is bij Samsung binnenkort waarschijnlijk verleden tijd. Volgens de laatste geruchten krijgt de aankomende Samsung Galaxy S26 namelijk minimaal 256GB opslagruimte.

De goedkoopste versie van de Samsung Galaxy S25 beschikt over 128GB opslagruimte. Eigenlijk is dit tegenwoordig niet heel veel meer. Apps nemen soms veel opslagruimte in beslag en als je veel foto’s en video’s maakt is 128GB opslagruimte snel vol.

Volgens SuomiMobiili is een Samsung vlaggenschip-smartphone met 128GB vanaf de Galaxy S26-serie echter verleden tijd. De bron heeft de Galaxy S26 gespot bij een Finse webwinkel, waaruit blijkt dat de smartphone minimaal beschikt over 256GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je ook een versie met 512GB opslagruimte kopen. De Galaxy S26 Plus en S26 Ultra beschikken uiteraard ook minimaal over 256GB opslagruimte, want dit was bij de voorgangers al het geval.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Samsung Galaxy S26 verder een 6,3-inch AMOLED-scherm, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

