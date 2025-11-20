OnePlus 13 Ontvangt Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 13. Gebruikers ontvangen een update naar Android 16 met de OxygenOS 16-schil. De nieuwe software brengt verschillende functies en verbeteringen met zich mee.

Begin dit jaar bracht OnePlus de OnePlus 13 in Nederland op de markt en nu kunnen gebruikers de nieuwste versie van Android downloaden. De OxygenOS 16-update brengt onder andere Flux Thema’s voor het vergrendelscherm en Plus Mind met zich mee. Ook heeft de interface een makeover gekregen, met een verbeterd menu en aanpassingen voor het vergrendelscherm. Verder moet de update zorgen voor betere netwerkverbindingen en installeert de update de beveiligingspatch van november.

De update is meer dan 3,4GB groot en rolt in fasen uit. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 13.

via [droidapp]