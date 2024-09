YouTube Introduceert Social Media-feature “Communities”

YouTube heeft een eigen sociaal netwerk binnen de video-site aangekondigd. Vanaf volgend jaar kunnen YouTubers via een Communities-pagina berichten en foto’s met elkaar delen. Hierdoor is het niet meer nodig om uit te wijken naar andere social media platformen om te communiceren met je favoriete videomaker.

Met YouTube Communities is het de bedoeling dat videomakers en hun fans via YouTube gaan communiceren. YouTubers met toegang tot de Communities-functie kunnen in de YouTube Studio de content beheren en modereren. Abonnees kunnen in Communities berichten plaatsen, maar ook foto’s delen. Andere abonnees kunnen hier weer op reageren.

Naast de introductie van Communities heeft YouTube ook bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan een AI-functie die automatisch vertaalde audiotracks mogelijk maakt in video’s. Videomakers kunnen er zelf voor kiezen of ze deze functie wel of niet willen inschakelen.

via [tweakers]