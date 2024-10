Gerucht: Samsung Brengt In 2026 Geen Galaxy S26 Op De Markt

Volgens de laatste geruchten is Samsung niet van plan om in 2026 de Galaxy S26 te introduceren. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal alleen de Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra op de markt brengen.

Begin volgend jaar zal Samsung de Galaxy S25-serie introduceren, die waarschijnlijk net als dit jaar weer uit drie modellen bestaat. Het gaat om de reguliere Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron IceUniverse brengt Samsung in 2026 echter slechts twee modellen op de markt.

Volgens IceUniverse zou Samsung het standaard model van de Galaxy S26 niet meer competitief vinden. Daarom brengt de fabrikant in januari 2026 alleen de Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra uit. Deze tactiek zagen we eerder al bij de Galaxy Tab S10-serie, die nu enkel bestaat uit de Galaxy Tab S10+ en de Galaxy Tab S10 Ultra.

De lancering van de Samsung Galaxy S26-serie laat nog lang op zich wachten en Samsung heeft zelf nog geen details gedeeld over deze vlaggenschip-serie. Daarom is dit bericht momenteel niks meer dan een gerucht. In de tussentijd kijken wij uit naar de Galaxy S25-serie.

via [droidapp]