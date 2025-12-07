Dit Zijn De Bestverkochte Smartphones Van Q3

· 7 december 2025

Samsung Galaxy A16

Counterpoint heeft een overzicht gedeeld van de bestverkochte smartphones in het derde kwartaal van 2025. De top tien bestaat uit vijf iPhones en vijf Samsung-smartphones.

Het is overduidelijk. Wereldwijd is de iPhone de bestverkochte smartphone, terwijl Samsung domineert op de markt van Android-smartphones. Het valt op dat vooral Samsung’s voordelige Galaxy A-smartphones goed verkopen. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar stond de Samsung Galaxy S25 Ultra nog op plaats 7 en 8, maar in het derd kwartaal is de vlaggenschip-smartphone niet meer te vinden in de top tien.

Top 10 bestverkochte smartphones (Q3 2025)

  1. iPhone 16
  2. iPhone 16 Pro
  3. iPhone 16 Pro Max
  4. iPhone 16e
  5. Galaxy A16 5G
  6. Galaxy A06
  7. Galaxy A36
  8. Galaxy A56
  9. Galaxy A16 4G
  10. iPhone 17 Pro Max

Het afgelopen kwartaal was de Samsung Galaxy A16 de bestverkochte smartphone van Samsung. Deze budget-smartphone is inmiddels verkrijgbaar voor slechts 125 euro. Een andere interessante smartphone in de top tien is de Galaxy A56. Dit is een mid-range smartphone met een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding, die sinds maart in Nederland verkrijgbaar is. De kans is groot dat deze mid-ranger in het volgende kwartaal opnieuw in de top 10 staat.

via [androidplanet]

