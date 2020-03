Renders Van Samsung Galaxy M51 Gelekt

Er zijn nieuwe renders uitgelekt van een onaangekondigde Samsung-smartphone die thuishoort in de Galaxy M budget-serie. Volgens de bron gaat het om de Galaxy M51 die onder andere beschikt over een driedubbele rear-camera.

De renders tonen een smartphone met een 6,5-inch scherm die vrij dunne randen heeft. Aan de onderkant zien we een kleine kin en in de linkerbovenhoek zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop is de Galaxy M51 uitgerust met een vingerafdrukscanner en een driedubbele camera. Ook zien we een usb-c-poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Het is onduidelijk of de Galaxy M51 ook in Nederland op de markt zal verschijnen, maar tot nu toe zijn in ons land nog geen Galaxy M-toestellen uitgebracht. De smartphone zou een adviesprijs meekrijgen van ongeveer 250 euro.

