Samsung Galaxy Watch 4 Ontvangt One UI 8 Watch-update

Een aantal dagen geleden rolde Samsung de One UI 8 Watch-update uit naar de Galaxy Watch 5 (Pro) en nu staat dezelfde update ook klaar voor de Galaxy Watch 4. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

One UI 8 Watch is gebaseerd op Wear OS 6 en brengt onder andere de Now Bar met zich mee. Met de Now Bar krijg je toegang tot snelle informatie en slimmere notificaties. Ook krijg je toegang tot meer gezondheidsfuncties, zoals een hardloopcoach, een uitgebreidere mindfulness en metingen voor vasculaire belasting. Daarnaast brengt One UI 8 Watch ‘bedtijdbegeleiding’ met zich mee en krijgt de interface een makeover met nieuwe knijpbewegingen en animaties.

De One UI 8 Watch-update rolt nu uit naar de Samsung Galaxy Watch 4. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de Wearable-app op je telefoon. Selecteer in de app jouw smartwatch en ga naar “Instellingen horloge” -> “Update horlogesoftware” -> “Downloaden en installeren“.

via [droidapp]