Officiële Renders Van Samsung Galaxy A32 5G Gelekt

Via een bekende bron zijn officiële renders van de Samsung Galaxy A32 5G uitgelekt. De renders tonen de nieuwe mid-range smartphone in vier verschillende kleuren. De smartphone beschikt onder andere over een vierdubbele camera en 5G-ondersteuning.

De Duitse WinFuture heeft de boven- en onderstaande beelden van de Galaxy A32 5G gedeeld. We zien de smartphone in de kleuren zwart, wit, blauw en violet. Op de achterkant zit een vierdubbele camera die volgens de geruchten bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. Het 6,5-inch LCD-scherm heeft een druppelnotch voor de selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop.

De Samsung Galaxy A32 5G beschikt volgens de bron verder over een MediaTek Dimensity 720-processor met een 5G-modem, een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Galaxy A32 5G zou de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung worden. We weten nog niet wanneer de Zuid-Koreaanse fabrikant de smartphone officieel zal introduceren.

