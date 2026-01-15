“Introductie Google Pixel 10a Al Volgende Maand”

Google is volgens de laatste berichten van plan om de Pixel 10a veel eerder te introduceren dan oorspronkelijk gedacht. De introductie van de Google Pixel 10a zal mogelijk al volgende maand plaatsvinden.

Dat Google werkt aan de Pixel 10a is geen geheim, maar nieuwe informatie over de introductie van de smartphone is wel opvallend. Volgens tech-lekker Roland Quandt is de Google Pixel 10a namelijk al vanaf halverwege februari te koop. De bron claimt dat er een 128GB- en 256GB-versie op de markt verschijnt en dat consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Obsidian (zwart), Fog (wit), Lavender (paars) en Berry (rood).

Als dit gerucht klopt introduceert Google de Pixel 10a ongeveer een maand eerder dan de Pixel 9a, die op 19 maart 2025 werd aangekondigd en door een productieprobleen pas in april op de markt verscheen.

Gelekte renders tonen dat de Google Pixel 10a er vrijwel exact hetzelfde uit komt te zien als de Pixel 9a. Ook intern zal er volgens de geruchten niet veel veranderen. Zo zou de smartphone opnieuw beschikken over een Tensor G4-chip en een 5100 mAh accu.

via [androidplanet]