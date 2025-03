Google Pixel 9a Officieel Aangekondigd

Google heeft zijn nieuwste mid-range smartphone aangekondigd. De Google Pixel 9a krijgt een adviesprijs mee van 549 euro en beschikt onder andere over een de grotere accu dan de voorgaande Pixel-smartphones. De smartphone is vanaf volgende maand verkrijgbaar.

De opvolger van de Google Pixel 8a beschikt over een 6,3-inch OLED-scherm met een resolutie van 2424 x 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2700 nits. Intern vinden we een Tensor G4-processor, die ook in de reguliere Pixel 9 te vinden is, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en draadloos laden.

De optische vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de behuizing is waterdicht (IP68-rating). De camera-setup bestaat uit een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een verbeterde 48MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De Pixel 9a draait uit de doos op Android 15 en krijgt zeven jaar lang software-updates.

De Google Pixel 9a verschijnt op de markt in de kleuren Lila, roze, porselein en zwart en ligt vanaf begin april in de winkels. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost 549 euro en de uitvoering met 256GB opslagruimte kost 649 euro.