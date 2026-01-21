Realme Introduceert Smartphone Met 10.000 mAh Accu

Realme werkt aan een smartphone met een opvallend grote accu. De fabrikant is van plan om de smartphone volgende week te introduceren. Het gaat om de Realme P4 Power met een 10.000 mAh accu.

Chinese fabrikanten lopen voor op andere fabrikanten als het gaat om de accucapaciteit van smartphones. Realme is één van de fabrikant die smartphones op de markt brengt met grotere accu’s dan de gebruikelijke 5000 mAh. Zo beschikt de Realme GT 8 Pro bijvoorbeeld over een 7000 mAh accu. Realme komt volgende week echter met en smartphone die over een nog veel grotere accu beschikt.

De Realme P4 Power kan volgens de fabrikant drie en halve dag mee op één acculading. Dit is mogelijk dankzij de 10.000 mAh accu. Deze accu kun je ook gebruiken om andere apparaten mee op te laden. De Realme P4 Power heeft namelijk ondersteuning voor 27W omgekeerd laden. Dankzij de silicium-koolstofcellen is de Realme P4 Power niet veel dikker dan een standaard smartphone. De smartphone weegt 218 gram.

Naast een extra grote accu beschikt de Realme P4 Power over een MediaTek Dimensity 7400-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 144Hz AMOLED-scherm, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De smartphone ontvangt slechts drie OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

De officiële introductie van de Realme P4 Power zal op 29 januari plaatsvinden in India.

via [androidplanet]