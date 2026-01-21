Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt Januari-update

· 21 januari 2026

Samsung Galaxy S25

Samsung is onlangs begonnen met de uitrol van de eerste beveiligingsupdate van 2026. Opvallend genoeg rolde de update als eerste uit naar smartphones in de Galaxy A-serie. De januari-update staat nu echter ook klaar voor de Galaxy S25-serie.

De januari-update is nu beschikbaar voor alle smartphones in de Samsung Galaxy S25-serie. Het gaat om updates met de onderstaande firmwareversies, die ongeveer 500MB groot zijn.

Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra – firmwareversie S93*BXXS7BYLR
Galaxy S25 Edge – firmwareversie S937BXXS5BYLR
Galaxy S25 FE – firmwareversie S731BXXS4AZA2

De beveiligingsupdate bestaat uit 21 verbeteringen voor het Android-besturingssysteem en 30 verbeteringen voor Samsung’s eigen One UI-interface en bijbehorende applicaties. De update is vanaf nu te downloaden en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [galaxyclub]

