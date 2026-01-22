Honor Magic 8-serie Officieel Aangekondigd

Honor heeft de Magic 8-serie geïntroduceerd. De serie bestaat uit de reguliere Magic 8 Lite en de Magic 8 Pro, maar de fabrikant zou ook nog werken aan een derde toestel. Wij zetten alle details op een rijtje.

De Honor Magic 8 Pro is de krachtigste van de twee nieuwe smartphones. De Magic 8 Pro beschikt over een 6,71-inch LTPO OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 6.270 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 80W draadloos laden.

Achterop vinden we een 200MP AI SuperNight-telelens met een grote sensor en optische beeldstabilisatie. Deze camera is geoptimaliseerd voor het maken van mooie foto’s in donkere omgevingen. De camera-setup bestaat verder uit een 50MP ultragroothoeklens, een 50MP hoofdlens en een 50MP selfiecamera.

De Magic 8 Pro draait uit de doos op Android 16 met de MagicOS 10-schil. Gebruikers ontvangen 7 OS-updates. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en goud voor een adviesprijs van 1.299 euro.

De Honor Magic 8 Lite is een veel voordeligere smartphone met een 6,79-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 6 Gen 4-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 7.500 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 16MP selfiecamera.

De Magic 8 Lite draait op Android 15 met de Magic OS 9-schil en het is nog onduidelijk hoe lang de smartphone softwareondersteuning krijgt. De Honor Magic 8 Lite is verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood/bruin en groen voor een adviesprijs van 399 euro.

Volgens de geruchten werkt Honor aan een derde smartphone voor in de Magic 8-serie. Het gaat om de Honor Magic 8 Pro Air, die wel erg veel lijkt op de iPhone Air. De smartphone beschikt volgens GSMArena over een 6,31-inch 120Hz LTPO OLED-scherm, een MediaTek Dimensity 9500-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5.500 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, 50W draadloos laden en 5W omgekeerd laden.

Achterop vinden we een 50MP hoofdlens, een 64MP periscooplens en een 50MP ultragroothoeklens. Voorop beschikt de smartphone over een 50MP selfiecamera. Informatie over een Europese prijs ontbreekt nog, maar de Honor Magic 8 Pro Air zou in China omgerekend zo’n 600 euro kosten.

