Instagram Wijzigt Maximaal Aantal Hashtags Naar 5

Voor lange tijd was het mogelijk om tot maximaal 30 hashtags toe te voegen aan berichten op Instagram. Onlangs begon Instagram echter met een nieuwe test, waarbij nog maar 3 hashtags waren toegestaan. Instagram heeft dit aantal nu alweer gewijzigd. Dit keer kun je maximaal 5 hashtags toevoegen aan jouw Instagram berichten.

Sommige gebruikers van Instagram is opgevallen dat het aantal hashtags die je kunt toevoegen aan de beschrijving van een post is gewijzigd. Mensen die meer dan 5 hashtags willen toevoegen krijgen de melding “Je kunt maximaal 5 hashtags toevoegen aan je bijschrift.” Aangezien het limiet onlangs nog 3 hashtags was, ziet het ernaar uit dat Instagram verschillende tests uitvoert om te kijken wat het ideale aantal hashtags is. Het is dus mogelijk dat Instagram het aantal toegestaande hashtags in de toekomst opnieuw wijzigt.

Het hashtag-limiet geldt overigens niet voor iedereen. Zo kan ik op mijn persoonlijke Instagram-account nog gewoon 30 hashtags toevoegen. Instagram voert de tests dus uit bij een beperkt publiek. Nadat Instagram het ideale aantal hashtags heeft gevonden zal het limiet uiteraard naar iedereen worden uitgerold.

via [droidapp]