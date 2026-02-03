Gerucht: OnePlus 16 Krijgt 9000 mAh Accu

De OnePlus 15 is nog niet zo lang geleden geïntroduceerd, maar geruchten over de opvolger duiken nu al op. Volgens de eerste geruchten krijgt de OnePlus 16 een nog grotere accu, met een capaciteit van maar liefst 9000 mAh.

Dankzij nieuwe technologieën zien we de afgelopen tijd een flinke toename in de accucapaciteit van smartphones. Waar jarenlang 5000 mAh de standaard was, verschijnen tegenwoordig steeds meer smartphones op de markt met een accucapaciteit van 6000 mAh of zelf 7000 mAh. Als we de laatste geruchten mogen geloven doet OnePlus daar bij zijn volgende vlaggenschip-smartphone nog een flinke schep bovenop.

De OnePlus 16 krijgt volgens Gizmochina namelijk een enorme 9000 mAh accu. Deze accu kan met 120W bekabeld snelladen en met 50W draadloos laden. Dezelfde bron claimt verder dat het scherm van de smartphone bestaat uit een BOE X5 OLED-paneel met een 1220p resolutie en een 240Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Pro-versie van de Qualcomm Snapdragon Elite Gen 6, een 200MP hoofdlens en een 200MP periscoop-telelens. De behuizing krijgt een IP69 certificering.

Aangezien de officiële introductie van de OnePlus 16 pas aan het einde van dit jaar zal plaatsvinden raden we aan om de geruchten over de smartphone voorlopig nog met een korrel zout te nemen.

via [droidapp]