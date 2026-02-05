Samsung Galaxy S21-serie Ontvangt Laatste Beveiligingsupdate

Samsung is begonnen met de uitrol van de januari-update voor de smartphones in de Galaxy S21-serie. Het is de laatste beveiligingsupdate die gebruikers van de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra kunnen downloaden.

Mensen met een Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra kunnen elk moment een notificatie ontvangen waarin staat dat ze een nieuwe update kunnen downloaden. Deze update installeert de beveiligingspatch van januari 2026, waarna de beveiliging van de smartphones weer up-to-date is. De update staat overigens nog niet klaar voor de Galaxy S21 FE.

De Samsung Galaxy S21-serie verscheen begin 2021 op de markt, waardoor er nu een einde komt aan de softwareondersteuning van de smartphones. Gebruikers ontvangen na de januari-update dus geen nieuwe software-updates en beveiligingsupdates meer. De Galaxy S21 FE verscheen iets later op de markt, waardoor deze uitvoering nog wat langer op beveiligingsupdates kan rekenen.

Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

