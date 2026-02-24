Samsung Begint Uitrol Februari-update Voor Galaxy S25-serie

De maand februari is alweer bijna voorbij, maar de meeste Samsung-smartphones hebben de beveiligingsupdate van deze maand nog niet ontvangen. De Zuid-Koreaanse fabrikant is nu echter begonnen met de uitrol van de februari-update voor de smartphones in de Galaxy S25-serie.

Samsung is er doorgaans snel bij wat betreft de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdates, maar de afgelopen maanden is de fabrikant langzamer dan gebruikelijk. Mogelijk heeft dit te maken met de aankomende introductie van de Galaxy S26-serie en de ontwikkelingen van de One UI 8.5-update. Tot nu toe was de beveiligingspatch van februari 2026 alleen beschikbaar voor de Galaxy S25-modellen die deelnemen aan de One UI 8.5-beta. Verschillende gebruikers melden nu echter dat in thuisland Zuid-Korea de uitrol van de februari-update voor de S25-serie is gestart, zonder dat je hiervoor de bèta van One UI 8.5 hoeft te installeren.

De beveiligingsupdate van februari rolt dus als eerste uit in Zuid-Korea, maar het is gebruikelijk dat de update na een aantal dagen wereldwijd te downloaden is. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw smartphone beschikbaar is of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy S25.

via [galaxyclub]