Nothing Toont Nieuwe Ontwerp Van Phone (4a)

Nothing zal op 5 maart de Nothing Phone (4a)-serie introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast een afbeelding gedeeld die het ontwerp van de Phone (4a) laat zien. Het valt op dat Nothing de Glyph Interface heeft vervangen voor een nieuwe ‘Glyph Bar’.

Over een dikke week maken we kennis met de Nothing Phone (4a) en de Phone (4a) Pro. Zoals gebruikelijk bij de Nothing-smartphones vinden we achterop weer unieke LED-verlichting die oplichten bij inkomende notificaties. De verlichting op de Nothing Phone (4a) krijgt een andere vormgeving dan zijn voorganger. In plaats van meerdere losse LED-strips zien we op de Phone (4a) namelijk een ‘Glyph Bar‘, bestaande uit zes lampjes die naast het camera-eiland zitten. Elk lampje heeft 9 afzonderlijk aanstuurbare mini-LED’s. Hieronder zie je de verschillen tussen de Phone (3a) [links] en de Phone (4a) [rechts].

Verder valt op dat de camera-module iets hoger is geplaatst en wat verder uit de behuizing lijkt te steken. Daarnaast zijn de randen van de behuizing iets ronder. Volgens de geruchten beschikt de Phone (4a) onder andere over een Snapdragon 7s Gen 4-processor en kun je de smartphone met 50W snelladen. De Phone (4a) en (4a) Pro krijgen door de betere specificaties wel een wat hogere adviesprijs mee dan de Phone (3a)-smartphones.

via [androidplanet]