Fairphone Gen 6 Krijgt Binnenkort Android 16-update

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft een teaser gedeeld, waaruit we kunnen opmaken dat de Fairphone Gen 6 binnenkort een update naar Android 16 ontvangt. Een exacte releasedatum hebben we nog niet.

De Fairphone Gen 6 verscheen in 2025 op de markt met Android 15 en kan binnenkort rekenen op een Android 16-update. In juni van 2025 bracht Google Android 16 uit en inmiddels is deze versie van Android beschikbaar voor de meeste vlaggenschip-smartphones. Binnenkort is Android 16 ook beschikbaar voor de Fairphone Gen 6, alhoewel de fabrikant nog geen exacte datum heeft gegeven.

We verwachten dat de Android 16-update vervolgens ook uitrolt naar de Fairphone Gen 5, maar ook hierover kunnen we momenteel nog niet meer duidelijkheid over geven. De Fairphone Gen 5 verscheen in 2023 op de markt en kan rekenen op acht tot tien jaar software-updates.

