Nokia X20, X10 En 2.4 Ontvangen Beveiligingsupdate Van November 2021

HMD Global heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold naar drie smartphones van het bedrijf. Het gaat om de beveiligingspatch van november 2021 die nu te downloaden is op de Nokia X20, Nokia X10 en Nokia 2.4.

HMD Global is de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones. Het bedrijf voorziet drie smartphones nu van een nieuwe beveiligingsupdate die de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt. De update voor de Nokia 2.4 heeft een klein formaat, maar de update voor de Nokia X20 en Nokia X10 is met een formaat van meer dan 200MB relatief groot. Toch staat er niks in de changelog over eventuele nieuwe functies. Alle drie de updates spreken enkel over de installatie van de november-patch. Het kan zijn dat de update achter de schermen wat stabiliteitsverbeteringen doorvoert.

De beveiligingsupdate rolt nu uit in Europa, waaronder Nederland en België. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]