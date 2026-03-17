“Samsung Galaxy Z TriFold Komt Niet Naar Nederland”

De kans is zeer klein dat Samsung de Galaxy Z TriFold in Nederland en België op de markt brengt. Volgens de geruchten gaat de Zuid-Koreaanse fabrikant namelijk stoppen met de productie van deze dure vouwbare smartphone.

Volgens de Zuid-Koreaanse bron Donga zal Samsung de huidige voorraad van de Samsung Galaxy Z TriFold nog verkopen, maar zullen er geen nieuwe exemplaren worden gemaakt. De bron claimt dat Samsung had gerekend op kleine volumes en daardoor tegen een hogere marge componenten zoals geheugen zou moeten inkopen. Ook zou de Galaxy Z TriFold zijn gemaakt als een “showcase” en niet als een smartphone om grote marge op te pakken.

Een gebrek aan populariteit lijkt in ieder geval niet een reden te zijn om de productie te stoppen. Samsung maakt de Galaxy Z TriFold namelijk steeds in kleine hoeveelheden, maar deze zijn elke keer snel uitverkocht. De smartphone is alleen verkrijgbaar in een beperkt aantal landen, waaronder thuisland Zuid-Korea. Als Samsung de productie inderdaad stopzet zal de smartphone hoogstwaarschijnlijk niet in andere landen worden uitgebracht. Ook zou Samsung nog niet werken aan een opvolger van de Galaxy Z TriFold.

