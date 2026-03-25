Samsung Galaxy S25-serie en Z Fold/Flip 7 Ontvangen Maart-update

Na een langzame start rolt Samsung de beveiligingsupdate van maart nu uit naar meer smartphones. De maart-update staat klaar voor de Galaxy S25-serie en verschillende vouwbare smartphones.

Samsung rolt de beveiligingsupdate van maart 2026 uit naar acht toestellen. Zo staat de update onder andere klaar voor alle smartphones in de Galaxy S25-serie. Het gaat om de Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE en S25 Edge. Ook gebruikers van de vouwbare Galaxy Z Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE kunnen de update downloaden.

De update installeert alleen de beveiligingspatch van maart, die weer een aantal kwetsbaarheden dicht zodat jij beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Gebruikers moeten nog wat langer geduld hebben voordat de One UI 8.5-update uitrolt. Je ontvangt een notificatie zodra je de maart-update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

