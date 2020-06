OPPO-smartphones Kunnen In 2021 Met 80 Watt Snelladen

Volgens de laatste geruchten werkt OPPO aan een vernieuwde snellaadtechnologie waarmee smartphones met 80 watt kunnen snelladen. OPPO zal SuperVOOC 3.0 in 2021 introduceren.

OPPO zou werken aan een nieuwe manier van snelladen waarmee je een accu in 20 minuten van 0 tot 100 procent kunt opladen. De 80 watt snellaadtechnologie is een stuk sneller dan die van de concurrentie. Ter vergelijking, Samsung maakt momenteel gebruik van 25W, OnePlus van 30W en Huawei van 40W snelladen.

De Oppo Find X2-serie kan al met 65W snelladen, maar in 2021 doet OPPO er nog een stapje boven op. Mogelijk krijgen we de 80 watt SuperVOOC 3.0 snellaadtechnologie voor het eerst te zien in de Oppo Find X3-serie. Het is nog onduidelijk wanneer OPPO SuperVOOC 3.0 zal introduceren.

via [droidapp]