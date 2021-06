OnePlus En Oppo Gaan Nauwer Samenwerken

OnePlus heeft via het forum van de fabrikant bekendgemaakt dat OnePlus nauwer gaat samenwerken met zusterbedrijf Oppo. De bedrijven gaan meer bedrijfsonderdelen samenvoegen, maar voor de gebruikers van de OnePlus-smartphones zal er waarschijnlijk weinig veranderen.

OnePlus en Oppo werken al lange tijd samen. Zo fuseerde de r&d-afdeling van de telefoonmaker al met die van zusterbedrijf OPPO via OPLUS. Deze samenwerking bevalt goed en daarom gaat OnePlus nog een stapje verder. Zo zegt OnePlus-ceo Pete Lau het volgende: “Nadat we de positieve impact door die verandering hebben gezien, hebben we besloten om verder met OPPO te integreren”.

Pete Lau zegt dat OnePlus “op een keerpunt” staat, maar hij geeft verder geen details over welke bedrijfsonderdelen er nou precies met OPPO gaan fuseren. Hij zegt ook dat het OnePlus-merk gewoon onafhankelijk van Oppo blijft bestaan. Ook zal OnePlus gewoon via de standaard kanalen blijven communiceren met OnePlus-klanten.

via [tweakers]