Motorola Razr 70 Ultra Te Zien Op Persfoto’s

Motorola zal de Razr 70 Ultra op 29 april officieel introduceren, maar we krijgen de vouwbare smartphone nu al te zien op verschillende persfoto’s. Ook zijn al de nodige specificaties uitgelekt.

Over een paar dagen zal Motorola zijn nieuwste Razr-smartphones aankondigen, maar tech-lekker Evan Blass heeft nu alvast persfoto’s gedeeld waarop de Razr 70 Ultra te zien is. De smartphone lijkt qua uiterlijk niet veel te veranderen, met opnieuw een dubbele camera in het cover-scherm en een ronde uitsparing in het hoofdscherm voor de selfie-camera. Op de beelden zien we een bruine (Pantone Cacoa Wood) uitvoering met een houtachtige textuur en een paarse (Orient Blue Alcantara) uitvoering met een achterkant van kunstleer en textiel.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Razr 70 Ultra over een 5000 mAh accu, wat iets groter is dan de 4700 mAh accu in de Razr 60 Ultra. Verder maakt de smartphone waarschijnlijk gebruik van een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Na de officiële introductie zullen wij alle details over de Razr 70 Ultra en de reguliere Razr 70 met jullie delen.

