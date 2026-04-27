OnePlus 16 Uitgelekt: Krijgt 9000 mAh Accu

Een groot aantal specificaties van de OnePlus 16 zijn nu al uitgelekt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone zou onder andere beschikken over een enorm grote accu. Ook krijgt de smartphone een camera-upgrade.

Volgens de gelekte specificaties krijgt de OnePlus 16 een 9000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. De OnePlus 15 heeft al een zeer grote 7300 mAh accu, maar bij de volgende generatie doet OnePlus daar dus nog een stapje bovenop. Verder krijgt de OnePlus 16 vermoedelijk een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een 50MP hoofdlens, een 200MP telelens met een Samsung Isocell HP5-sensor en een 50MP groothoeklens. Het 1,5K-scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 200 of 240 Hertz.

De Chinese introductie van de OnePlus 16 zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, waarna OnePlus de smartphone in november of december in andere landen uitbrengt. Of de OnePlus 16 ook naar Nederland komt is nog even afwachten. De Chinese fabrikant lijkt zich namelijk steeds verder terug te trekken uit de Europese markt en zich meer te gaan focussen op de Aziatische markt.

