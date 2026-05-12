Samsung Werkt Aan Nieuwe Z TriFold Met S Pen In Scharnier

· 12 mei 2026

Samsung Galaxy Z TriFold S Pen render

Samsung zou werken aan een nieuwe Galaxy Z TriFold, een vouwbare smartphone met twee scharnieren. Volgens een patent krijgt de smartphone een stylus in een van de scharnieren.

Uit een patent kunnen we opmaken dat Samsung de nieuwe Galaxy Z TriFold wil uitrusten met een S Pen in het scharnier aan de rechterkant van de telefoon. Renders van Saskaituisrasymas tonen hoe dit er uit komt te zien.

Door de aanwezigheid van de S Pen zou het scherm iets minder breed zijn dan die van de eerste Z TriFold. Bij de originele Galaxy Z TriFold ontbreekt een stylus. Samsung zou de nieuwe dubbel vouwbare smartphone volgens de bron volgend jaar willen introduceren.

We raden echter aan om dit gerucht nog met een flinke korrel zout te nemen, want fabrikanten vragen regelmatig patenten aan voor technologieën en producten die uiteindelijk niet op de markt verschijnen.

via [tweakers]

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

