Samsung Galaxy Z Flip 8 Camera-specs Uitgelekt

Samsung zal de Samsung Galaxy Z Flip 8 waarschijnlijk pas in juli officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al enkele specificaties over de camera van de vouwbare smartphone uitgelekt. De Galaxy Z Flip 8 lijkt geen grote camera-upgrade te krijgen.

Al jaren maken de Galaxy Z Flip-smartphones gebruik van een 12MP groothoeklens en een 10MP selfie-camera. De hoofdcamera kreeg in zeven generaties slechts één keer een grote resolutie-upgrade. Met de Galaxy Z Flip 8 zal Samsung deze traditie niet doorbreken, aldus de geruchten.

De Samsung Galaxy Z Flip 8 zou opnieuw gebruikmaken van een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP selfie-camera. Op dat gebied brengt de Galaxy Z Flip 8 dus geen grote upgrade met zich mee. Wel is het mogelijk dat Samsung de smartphone voorziet van betere sensoren en nieuwe software, waardoor de fotokwaliteit alsnog een stap vooruit gaat. Helaas ontbreekt een telelens nog steeds.

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy Z Flip 8 dezelfde adviesprijs mee als de Z Flip 7. Dit is waarschijnlijk dan ook de reden dat grote upgrades niet mogelijk zijn. Als de prijs inderdaad ongewijzigd blijft is de Galaxy Z Flip 8 met 256GB vanaf juli verkrijgbaar voor € 1199.

via [galaxyclub]