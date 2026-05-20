Introductie Xiaomi 17T-serie Op 28 Mei

Xiaomi heeft via een teaser bekendgemaakt dat het bedrijf op 28 mei de Xiaomi 17T-serie zal introduceren. Xiaomi beweert dat het om de grootste T-serie update ooit gaat.

Xiaomi introduceerde de Xiaomi 15T-serie eind 2025, maar deze maand krijgen we al de opvolger te zien. Dit blijkt uit een teaser van Xiaomi. De teaser geeft nog niet veel details weg, maar we zien wel een foto van de camera-module met daarop het Leica-logo. Xiaomi heeft voor de camera dus opnieuw samengewerkt met camerafabrikant Leica.

In het geruchtencircuit zijn de nieuwe smartphones al voorbijgekomen. Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi 17T over een 6,59-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1268 x 2756 pixels, een MediaTek Dimensity 8500 Ultra-processor, 12GB werkgeheugen, een 6500mAh accu, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP + 50MP + 12MP setup.

De Xiaomi 17T Pro krijgt een groter 6,83-inch AMOLED-scherm, een krachtigere MediaTek Dimensity 9500-processor en een grotere 7000 mAh accu. De overige specificaties blijven gelijk.

