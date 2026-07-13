“Samsung Galaxy Z Flip 8 Is Laatste Flip-telefoon”

Samsung zal op 22 juli zijn nieuwste vouwbare smartphones introduceren, inclusief de Galaxy Z Flip 8. Volgens de laatste berichten is dit de laatste smartphone die de fabrikant uitbrengt in de Z Flip-serie.

De bekende en doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker IceUniverse claimt dat Samsung van plan is om na de Samsung Galaxy Z Flip 8 te stoppen met de Z Flip-serie. De vraag naar klaptelefoons is minder groot dan de grotere Z Fold-smartphones. Ook is er weinig innovatie mogelijk met de Flip-serie, waardoor het verschil tussen nieuwe en oudere Z Flip-smartphones elk jaar minimaal is.

Daarnaast stijgen de prijzen van werkgeheugen steeds verder, waardoor Samsung de prijs van de Z Flip-serie moet verhogen. Consumenten zijn echter niet bereid om meer te betalen voor dergelijke smartphones.

Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt, dus momenteel gaat het nog slechts om geruchten. Op 22 juli zal Samsung de Galaxy Z Flip 8 officieel introduceren, samen met de Galaxy Z Fold 8 en Z Fold 8 Ultra.

via [droidapp]