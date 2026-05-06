Renders En Specificaties Van Xiaomi 17T (Pro) Uitgelekt

Xiaomi werkt aan twee nieuwe smartphones die nu zijn opgedoken in het geruchtencircuit. We kijken uit naar de Xiaomi 17T en de Xiaomi 17T Pro. Beide smartphones krijgen een goede camera en een grote accu.

De informatie over de nieuwe smartphones is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde Duitse bron WinFuture. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de 17T-serie zal introduceren, maar dankzij de onderstaande beelden weten we nu al wel hoe de Xiaomi 17T en 17T Pro er uit komen te zien. Qua design lijken beide smartphones veel op elkaar.

Ook de vermoedelijke specificaties zijn al uitgelekt. Zo zou de Xiaomi 17T beschikken over een 6,59-inch scherm met een resolutie van 2756 x 1268 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 8500 Ultra-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 6500mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

De Xiaomi 17T Pro krijgt een iets groter 6,83-inch scherm met een resolutie van 2772 x 1280 pixels en een 144Hz verversingssnelheid. Ook krijgt de Pro-versie een krachtigere Dimensity 9500-processor en 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 7000mAh en kan met 100W snelladen en 50W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP zoomlens met 5x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens. Als laatste heeft de Xiaomi 17T Pro een metalen frame, terwijl de reguliere Xiaomi 17T het moet doen met een plastic behuizing.

Naar verwachting krijgt de Xiaomi 17T een vanafprijs mee van €749 (12GB/256GB). De Xiaomi 17T Pro kost €999 (12GB/512GB).

