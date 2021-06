Tamagotchi Komt Terug Als Wearable

Veel jongvolwassenen kennen de Tamagotchi uit hun jeugd. In de jaren negentig waren deze digitale huisdiertjes heel populair. Speelgoedmaker Bandai brengt de Tamagotchi nu terug, dit keer als wearable voor om je pols.

De Tamagotchi van vroeger had een klein scherm met weinig pixels. Op dit scherm zag je een huisdier, zoals bijvoorbeeld een dinosaurus, die je moest verzorgen. Je kon het beestje wassen, eten geven, kleren geven en meer. Bandai, het bedrijf verantwoordelijk voor de originele Tamagotchi, heeft nu een nieuwe variant uitgebracht. Dit keer draag je de Tamagotchi als een horloge om je pols.

De ‘Tamagotchi Smart’-wearable is uitgebracht om het 25 jarige bestaan van Tamagotchi te vieren. De Tamagotchi Smart heeft dit keer een aanraakgevoelig kleurenscherm. De Tamagotchi Smart heeft ook mooiere animaties en heeft ondersteuning voor spraak commando’s. Je kunt mini-games spelen en met de bijbehorende smartphone-app kun je andere Tamagotchi’s in de buurt ontdekken. De wearable is ook te gebruiken als klok en als stappenteller.

De Tamagotchi Smart is vanaf 23 november te koop in Japan. Een adviesprijs hebben we nog niet en we weten ook nog niet of het speeltje naar de Benelux komt.

