Lancering Van Nothing Ear 1-oordopjes Uitgesteld

Nothing, het nieuwe bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei, was eerder van plan om in juni het eerste product van het bedrijf te introduceren. Carl Pei geeft nu echter aan dat ze nog niks hebben om te laten zien. De lancering van de draadloze oordopjes Nothing Ear 1 heeft vertraging opgelopen en zal nu deze zomer worden aangekondigd. Een exacte datum hebben we niet.

Het nieuwe bedrijf Nothing is van plan om verschillende technische producten op de markt te brengen. Het eerste product is een true wireless headset. De draadloze oordopjes hebben de naam Nothing Ear 1 gekregen en gaan de concurrentie aan met de oordopjes van Sony, JBL, OnePlus etc. Veel details over de oordopjes hebben we nog niet, maar Pei deelde eerder al wel een teaser met een abstract design.

Vorige maand maakte het bedrijf bekend dat Nothing in juni de Ear 1 wilde introduceren, maar deze lanceringsdatum is om onbekende redenen niet gehaald. Wel is de lancering ‘dichtbij de finish’ en zal Nothing de oordopjes ‘later deze zomer’ introduceren. Nothing werkt niet alleen aan draadloze oordopjes, maar ook aan een telefoon en een smartwatch. Het is echter nog onduidelijk wanneer we deze producten kunnen verwachten.

via [AW]