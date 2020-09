Eerste Afbeelding Van OnePlus 8T Gelekt

OnePlus zal in de herfst van dit jaar de opvolger van de OnePlus 8 introduceren. Deze high-end smartphone krijgt de naam OnePlus 8T en is nu duidelijk te zien op de eerste gelekte render.

OnePlus is van plan om dit jaar meerdere nieuwe smartphones te introduceren, waaronder twee budget-toestellen en een mid-range toestel. We krijgen dit jaar echter ook de high-end OnePlus 8T te zien. We verwachten dat de Chinese fabrikant de smartphone deze of volgende maand zal presenteren. De OnePlus 8T zou op de onderstaande persrender te zien zijn. Naast de reguliere OnePlus 8T kunnen we ook de OnePlus 8T Pro verwachten.

De render is opgedoken in de broncode van de developer preview van Android 11. We zien dat het scherm vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt en dat het scherm in de linkerbovenhoek een uitsparing heeft voor de selfie-camera. Intern beschikt de smartphone waarschijnlijk over een Snapdragon 865+ processor. De broncode verwijst ook naar ondersteuning voor 8K filmopname.

OnePlus heeft zelf nog niks bekendgemaakt over de OnePlus 8T, maar we verwachten dat de fabrikant de komende weken begint met het delen van de eerste teasers.

