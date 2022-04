Review Amazfit GTR 3: Smartwatch Met Mooi Ontwerp En Lange Accuduur

Veel mensen hebben hun horloge de afgelopen jaren ingeruild voor een smartwatch of fitnesstracker, en de keuze uit deze wearables is inmiddels erg groot. Op de redactie hebben wij al een hoop wearables mogen testen en vandaag kijken wij naar de Amazfit GTR 3. Dit is een ronde smartwatch met een aantal opmerkelijke eigenschappen. In deze review delen wij de voor- en nadelen van de GTR 3, gebaseerd op onze persoonlijke ervaring.

Inhoud

De Amazfit GTR 3 is verkrijgbaar in twee kleuren, namelijk Thunder Black en Moonlight Grey. Wij hebben de afgelopen weken de Thunder Black versie in gebruik gehad. De smartwatch komt in een vrij eenvoudige vierkante doos samen met een oplaadkabel en een boekje met daarin informatie over de Amazfit GTR 3.

Vormgeving en bouwkwaliteit

Voordat we de functies van de Amazfit GTR 3 bespreken kijken wij eerst even naar het ontwerp en de bouwkwaliteit. De smartwatch heeft het design van een traditionele horloge en beschikt over een rond 1,39-inch AMOLED-scherm met een HD-resolutie. De behuizing van de GTR 3 heeft een minimalistische en premium uitstraling. Dit is te danken aan de aluminium frame met mooie rondingen. De behuizing heeft een zogeheten 5 ATM-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartwatch waterdicht is tot een diepte van maar liefst 50 meter. Je kunt de Amazfit GTR 3 dus gewoon dragen tijdens het douchen of zwemmen.

Aan de rechterkant van de behuizing zien we twee knoppen. Beide zijn drukknoppen, maar één is ook als navigatiekroon te gebruiken. Dit wil zeggen dat je door het menu en de interface kunt navigeren door aan deze knop te draaien. Kleine groeven in de draaiknop zorgen voor een goede grip, waardoor de bediening via deze knop prettig werkt. Tijdens het navigeren geeft een trilmotor lichte feedback. Door deze knop te gebruiken voorkom je dat je het zicht op het scherm blokkeert met je eigen vingers en krijg je geen vegen op het scherm als je vieze vingers hebt. Uiteraard hoef je de draaiknop niet te gebruiken als je liever het touchscreen gebruikt. Die keuze is aan jou.

We zijn zeer te spreken over het design en de bouwkwaliteit van de Amazfit GTR 3 zelf, maar de meegeleverde rubberen polsband zal niet bij iedereen in de smaak vallen. Persoonlijk ben ik gewend aan het dragen van fitnesstrackers, waardoor ik ook zeer snel gewend was aan de polsband van de GTR 3, maar mensen die overstappen van een luxe horloge willen mogelijk op zoek naar een andere polsband. Gelukkig is dit geen enkel probleem, want de polsband kun je eenvoudig vervangen met elke andere 22mm polsband die je al in je bezit hebt. Draag je liever een leren bandje, of misschien juist een luchtigere polsband, dan kun je met een simpele handeling de rubberen polsband loskoppelen en je eigen bandje monteren.

Voor het opladen van de smartwatch gebruik je de meegeleverde oplaadkabel. De kabel kan maar op één manier aangesloten worden, maar ingebouwde magneetjes zorgen ervoor dat de kabel altijd op de juiste positie terechtkomt. Hier hebben wij niks op aan te merken.

Functies

De Amazfit GTR 3 is een slimme horloge die naast het tonen van de tijd nog een hoop andere dingen kan. De GTR 3 is namelijk uitgerust met verschillende sensoren die je gezondheid en activiteiten in de gaten kunnen houden. Denk hierbij aan een hartslagmeter, een stappenteller, een zuurstofmeter en een GPS-chip. Deze combinatie van sensoren kunnen bijvoorbeeld kijken of je bloedzuurstofgehalte op het juiste niveau blijft, je hart tijdens workouts niet te veel wordt belast en of je dagelijks genoeg beweegt. Het gaat niet om medische sensoren, waardoor de resultaten niet altijd even accuraat zijn, maar het geeft een goede indicatie van de stand van zaken.

Met een simpele klik of veeg krijg je in een duidelijk overzicht te zien hoeveel stappen je die dag hebt gezet, hoe lang je hebt geslapen en wat je huidige hartslag is. De weersvoorspellingen app, de kalender app en de rekenmachine zijn een aantal andere features die veel gebruikers bijna dagelijks zullen gebruiken. Aan één feature is extra veel aandacht aan besteed en dat is de sportmode. Hier komen wij zo weer op terug. Uiteraard kun je ook de muziek die je afspeelt op je smartphone bedienen via de smartwatch, maar helaas is het niet mogelijk om muziek offline op te slaan op de smartwatch. Deze functie is overigens wel aanwezig op de GTR 3 Pro.

Zepp OS

De Amazfit GTR 3 draait niet op Google’s Wear OS, maar op Zepp OS. Dit is een eigen besturingssysteem van Amazfit die zowel voordelen als nadelen met zich meebrengt. Zo is Zepp OS veel minder zwaar om te draaien en verbruikt het besturingssysteem hierdoor minder energie. Het resultaat is een opmerkelijk lange accuduur. Daarintegen zijn de functionaliteiten beperkter, omdat je geen toegang hebt tot de Play Store. Hierdoor kun je geen nieuwe Android-apps installeren. Via de Zepp-app op de mobiel kun je wel een aantal nieuwe applicaties downloaden, maar de App Store bevat op dit moment slechts 10 eenvoudige apps.

De interface van Zepp OS zit goed in elkaar. Vanaf de watchface kom je met een veeg naar beneden bij de snelle instellingen en met een veeg omhoog bij je notificaties. Veeg je naar rechts dan navigeer je door de meest gebruikte apps, zoals de stappenteller, de hartslagmeter, de weer-widget en je slaap-overzicht. Met een veeg naar links open je de ‘snelkoppelingkaarten’. Dit is een lijst met widgets die in één overzicht alle belangrijkste gegevens tonen. Wanneer je de watchface wilt wijzigen hou je de watchface een paar seconden ingedrukt. Vervolgens kun je door alle geïnstalleerde watchfaces scrollen. Via de Zepp-app op je mobiel kun je nieuwe watchfaces installeren. Het assortiment om uit te kiezen is zeer groot.

Een training starten met de GTR 3 is net zo eenvoudig als door de interface navigeren of de watchface wijzigen. Je klikt op de kleine knop aan de zijkant van de behuizing om in het trainingsmenu te komen. Vervolgens selecteer je de gewenste sportmodus, zoals ‘lopen’, ‘rennen’, ‘fietsen’ of ‘zwemmen’. Na de selectie zal de smartwatch een GPS-verbinding maken en hoef je alleen nog maar op start te klikken. Vervolgens zal de smartwatch tijdens de workout data registreren, zoals het aantal stappen, je hartslag, de afgelegde route en meer. Eenvoudiger kun je het niet maken en je hebt de keuze uit maar liefst 150 sportmodus. Al je trainingen kun je terugvinden in de Zepp-app op je mobiel.

De interface zit naar onze mening slim in elkaar en werkt vloeiend. We zijn dan ook positief te spreken over Zepp OS.

Ingebouwde GPS

Iets dat we bij de dure smartwatches regelmatig tegenkomen, maar wat minder gebruikelijk is bij de voordeligere smartwatches, is een ingebouwde GPS-chip. De Amazfit GTR 3 heeft zo’n GPS-chip en dit brengt een groot voordeel met zich mee. Een GPS-chip in je smartwatch maakt de GPS-chip in je smartphone namelijk overbodig. Hierdoor kun je je telefoon gewoon thuislaten wanneer je gaat fietsen of hardlopen en je route wilt registreren. De GTR 3 maakt tijdens een training rechtstreeks verbinding met een satelliet en bij thuiskomst zal de afgelegde route gewoon worden gesynchroniseerd met de Zepp-app op je smartwatch. Tijdens onze test werkte dit vlekkeloos.

Accuduur

Misschien wel de meest indrukwekkende feature van de Amazfit GTR 3 is de accuduur. De meeste Wear OS smartwatches moeten elke dag of om de dag weer aan de oplader, maar dat is bij de GTR zeker niet nodig. Tijdens onze test verbruikte de accu slechts 7 procent van zijn capaciteit tijdens een normale werkdag (zonder workout). Dit komt neer op een accuduur van zo’n twee weken. Tijdens workouts zal de smartwatch de GPS-chip gebruiken en dit kost veel energie, waardoor je mogelijk een paar procent meer verbruikt. Toch kun je ongeacht je activiteiten de GTR 3 vele dagen gebruiken voordat de smartwatch weer aan de lader moet. Dit is één van de grootste pluspunten van de Amazfit GTR 3.

Conclusie (voordelen / nadelen)

De Amazfit GTR 3 is een mooie smartwatch met een elegante behuizing. Hierdoor is de smartwatch de hele dag te dragen, of je nou in de sportschool bent of op kantoor zit. De smartwatch draait niet op Wear OS, waardoor je geen toegang hebt tot de Play Store. Ben jij een groot fan van Wear OS, dan is de GTR 3 mogelijk niet voor jou weggelegd. Alle basisfuncties die je van een smartwatch kunt verwachten zijn echter wel aanwezig en het Zepp OS besturingssysteem is eenvoudig in gebruik. De extreem lange accuduur, de ingebouwde GPS-chip en de aantrekkelijke adviesprijs van slechts 159 euro zijn naar onze mening echter de belangrijkste verkooppunten van de Amazfit GTR 3.

Wil je nog wat meer uit je smartwatch halen, dan kun je de Pro-uitvoering overwegen. De Amazfit GTR 3 Pro heeft namelijk een groter scherm met dunnere randen, een ingebouwde speaker, WiFi-ondersteuning en de mogelijkheid om muziek op je smartwatch op te slaan om offline af te spelen.

Voordelen

Mooie vormgeving

Lange Accuduur

Aantrekkelijk geprijsd

Ingebouwde GPS

Makkelijk in gebruik

Nadelen

Geen toegang tot de Play Store

Eenvoudige polsband

Geen interne opslagruimte voor muziek (alleen Pro-uitvoering)

De Amazfit GTR 3 is onder andere te koop bij Coolblue.nl voor 159 euro in de kleuren zwart en grijs.