Voordelige Motorola Moto E22s Gelanceerd

Motorola heeft de Motorola Moto E22s gelanceerd voor de Europese markt. De voordelige Moto E22s beschikt onder andere over een 6,5-inch scherm en een MediaTek Helio G37-processor. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 169 euro.

De Motorola Moto E22s heeft een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600 bij 720 pixels. In het scherm zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Aan de achterkant vinden we een dubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens en een dieptelens. Intern heeft Motorola de Moto E22s uitgerust met een MediaTek Helio G37-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden. De vingerafdrukscanner zit verwerkt in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing.

Motorola heeft op 8 september ook een presentatie ingepland. Op deze dag krijgen we waarschijnlijk de Edge 30 Ultra en Edge 30 Fusion te zien. Ook zal Motorola op deze dag mogelijk de Motorola Razr 2022 voor de Europese markt introduceren.

