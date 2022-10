Google Pixel Watch Krijgt Minimaal 3 Jaar Updates

Google heeft onlangs zijn eerste smartwatch aangekondigd en nu heeft het bedrijf laten weten dat gebruikers van de Pixel Watch kunnen rekenen op drie jaar updates. Dit komt neer op een updategarantie tot oktober 2025, wat overigens twee jaar korter is dan het updatebeleid van de Pixel-smartphones.

Op deze ondersteuningspagina is te lezen dat de Pixel Watch ‘regelmatig’ software-updates krijgt. Deze updates bestaan uit beveiligingspatches, nieuwe functies, bugfixes etc. De updates worden drie jaar lang uitgerold vanaf het moment dat de Google Pixel Watch in de VS verkrijgbaar is (deze maand).

De keuze voor drie jaar ondersteuning is opvallend, aangezien Google zijn smartphones vijf jaar lang van updates voorziet. Gebruikers van Pixel-smartphones ontvangen drie jaar lang Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Google is overigens niet de enige fabrikant die zijn smartwatches minder lang updates geeft dan zijn smartphones. Zo ontvangen de smartwatches van Samsung maximaal vier jaar updates, terwijl veel smartphones al vijf jaar updates ontvangen.

via [tweakers]