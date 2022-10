“Samsung Galaxy S23 Krijgt Grotere Accu”

De introductie van de Samsung Galaxy S23-serie zal pas begin volgend jaar plaatsvinden, maar geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone duiken inmiddels al steeds vaker op. De nieuwste berichten spreken over de aanwezigheid van een grotere accu.

Het nieuwste gerucht is gedeeld door tech-lekker Digital Chat Station, via de Chinese social media site Weibo. Volgens de bron krijgt de Galaxy S23 een accu met een capaciteit van 3900 mAh. Dit is een stukje groter dan de 3700 mAh accu van de Galaxy S22. Het scherm blijft met een formaat van 6,1-inch gelijk aan die van de Galaxy S22. Hierdoor verbruikt de Galaxy S23 dus net zo veel of misschien zelfs minder stroom dan zijn voorganger, wat ten goede komt van de accuduur.

Of de Samsung Galaxy S23 Plus en S23 Ultra ook een grotere accu krijgen weten we nog niet. Wel zou Samsung opnieuw kiezen voor ondersteuning van 25W snelladen, wat overigens een stuk minder snel is dan vlaggenschip-smartphones van merken als Xiaomi en OPPO.

Eerder lekten ook al de eerste renders uit, waarop te zien is dat Samsung kiest voor een andere design van de camera-module. Zo krijgt de Galaxy S23 waarschijnlijk een driedubbele rear-camera waarbij drie losse lenzen uit de behuizing steken. Daarnaast kunnen we weer een snellere processor verwachten, wat de Snapdragon 8 Gen 2-processor zal zijn.

via [androidplanet]