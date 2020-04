Samsung Stopt Ondersteuning Galaxy S7-serie

Samsung heeft besloten om de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge niet langer te ondersteunen. Dit is geen grote verrassing aangezien de toestellen inmiddels al meer dan vier jaar oud zijn. Wanneer Samsung stopt met het ondersteunen van een toestel ontvangen gebruikers voortaan geen software-updates meer.

De Samsung Galaxy S7-serie verscheen in 2016 op de markt met Android 6.0. De smartphones hebben twee grote Android-updates gekregen en hebben onlangs nog de beveiligingspatch van maart 2020 ontvangen.

Wanneer je in het bezit bent van een Galaxy S7 kun je de smartphone natuurlijk gewoon blijven gebruiken. Het enige verschil is dat je geen nieuwe functies meer ontvangt en de kans is erg klein dat je in de toekomst nog beveiligingsupdates kunt downloaden.

via [androidplanet]