Google Pixel Watch 2 en 3 Ontvangen Wear OS 6-update

Google rolt een nieuwe update uit naar de Google Pixel Watch 2 en de Pixel Watch 3. De update werkt de software bij naar Wear OS 6. Het nieuwe besturingssysteem brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

Wear OS 6 brengt onder andere het Material 3 Expressive-design met zich mee. Dit nieuwe design bestaat uit een aangepast toetsenblok voor het vergrendelscherm, vernieuwde Snelle instellingen en een nieuw meldingeninterface. Ook bestaat de volledige interface uit dynamische kleuren die zich aanpassen aan je wijzerplaat. Daarnaast hebben de Alarm-, Stopwatch- en Timer-apps een upgrade gekregen, waardoor de apps beter aansluiten bij het Material 3 Expressive-design.

Als je de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘. Klik vervolgens meerdere keren op het scherm met de tekst “Je horloge is up-to-date.” De Wear OS 6-update staat klaar voor zowel de Bluetooth/WiFi, als de LTE-modellen van de Pixel Watch 2 en Pixel Watch 3. De update is nog niet beschikbaar voor de originele Pixel Watch uit 2022, maar naar verwachting volgt deze update later.

via [droidapp]