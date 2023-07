Xiaomi Redmi Watch 3 Active In Europa Uitgebracht Voor Minder Dan 50 Euro

Xiaomi heeft in Europa een goedkopere uitvoering van de Redmi Watch 3 uitgebracht. De Redmi Watch 3 Active heeft een rechthoekig 1,83-inch LCD-scherm, een waterdichte behuizing en een accuduur van zo’n 12 dagen.

De Redmi Watch 3 Active is hetzelfde als de Redmi Watch 3 Youth Edition die in mei van dit jaar in China op de markt verscheen. Het enige verschil is dat het Europese Active-model alleen in de kleuren zwart en grijs beschikbaar is.

De Redmi Watch 3 Active beschikt over een 1,83-inch LCD-scherm met een resolutie van 240 bij 280 pixels en een maximale helderheid van 450 nits, een 289 mAh accu die tot 12 dagen meegaat op één acculading, een hartslagmeter en een SpO2-sensor. De behuizing is waterdicht (5ATM) en meet 47 bij 39 bij 11 millimeter. Het slimme horloge heeft meer dan 100 ‘sport-modi’ en toegang tot 200 verschillende digitale wijzerplaten.

In Europa is de Xiaomi Redmi Watch 3 Active verkrijgbaar voor 39,99 euro tot 49 euro, afhankelijk van de webwinkel.

via [hardware.info]