Rabobank Storing Maakt Mobiel Bankieren Onmogelijk

Rabobank heeft sinds vanmorgen last van een storing, waardoor het overboeken van geld en het mobiel bankieren bij veel mensen niet werkt. Dit blijkt uit klachten van Rabobank-klanten.

Alhoewel Rabobank al sinds 6 uur vanmorgen last heeft van de storing, stromen op allestoringen.nl nog steeds honderden klachten binnen van Rabobank-klanten die niet kunnen inloggen in de bankieren-app of geld kunnen overboeken. De storing is op het moment van schrijven dus nog niet opgelost. Sommige mensen kunnen wel inloggen, maar kunnen geen geld overschrijven. Ook niet tussen hun eigen rekeningen.

Rabobank is op de hoogte van de problemen en de klantendienst van de bank schrijft op Twitter het volgende: “Mijn technische collega’s werken met man en macht om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Ik verwacht dan ook dat dit niet meer lang duurt. Hopelijk werkt het snel weer naar behoren.” Vermoedelijk is het probleem snel verholpen.

Mijn technische collega's werken met man en macht om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Ik verwacht dan ook dat dit niet meer lang duurt. Hopelijk werkt het snel weer naar behoren 🤞 ^Selima 2/2 — Rabobank (@Rabobank) July 18, 2023

via [AW]