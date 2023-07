Infinix GT 10 Pro Heeft Nothing Phone-achtig Design

De smartphones van het bedrijf Nothing hebben een opmerkelijk en uniek design dat veel aandacht weet te trekken. Dit weten andere bedrijven ook en deze bedrijven gebruiken dit design graag als inspiratie voor hun eigen toestellen. Maak kennis met de Infinix GT 10 Pro.

Ondanks dat de Infinix GT 10 Pro voor een hele andere doelgroep is gemaakt, lijkt de het designteam van de fabrikant te zijn geïnspireerd door de Nothing Phone (1) en Phone (2). Vooral de witte uitvoering van de Infinix GT 10 Pro lijkt veel op de smartphones van Nothing. Toch is er een duidelijk verschil, want de Infinix GT 10 Pro is een budget gaming-smartphone en geeft geen led-verlichting in zijn transparante behuizing.

De reguliere Infinix GT 10 Pro beschikt over een Dimensity 1300-processor en de Infinix GT 10 Pro+ krijgt een Dimensity 8050-processor. De smartphones hebben 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een 108MP hoofdcamera. Het scherm heeft een Full HD+-resolutie en de smartphone draait op Android met de XOS 13.0-schil. Deze schil is geoptimaliseerd voor gamers. Overige informatie over de Infinix GT 10 Pro hebben we nog niet.

via [AW]