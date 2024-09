“Samsung Galaxy S24 FE Kost 799 Euro”

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S24 FE zal over niet al te lange tijd plaatsvinden en in het geruchtencircuit duiken steeds meer details op over de nieuwe smartphone. Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy S24 FE een vanafprijs mee van 799 euro.

De informatie is gedeeld door de goedgeïnformeerde bron WinFuture. Volgens hem kost de Galaxy S24 FE maar liefst 100 euro meer dan zijn voorganger. De Galaxy S23 FE verscheen namelijk op de markt voor 699 euro, terwijl de Galaxy S24 FE volgens hem 799 euro gaat kosten. Als dit klopt spreken we over een flinke prijsverhoging en we vragen ons af wie de Galaxy S24 FE voor deze prijs wil kopen. Inmiddels haal je de reguliere Galaxy S24 namelijk al voor minder geld in huis.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy S24 FE over een groot 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 2400-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens. Onlangs deelden we al beelden waarop de Galaxy S24 FE in verschillende kleuren te zien is.

Samsung zal de Galaxy S24 FE waarschijnlijk binnen een maand officiële introduceren, maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook direct in Nederland verkrijgbaar zal zijn. De Galaxy S23 FE werd begin oktober 2023 onthuld, maar verscheen vervolgens pas in december in Nederland op de markt.

via [androidplanet]