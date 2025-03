HMD Amped Buds Oordopjes Ook Als Powerbank Te Gebruiken

HMD heeft zijn eerste setje draadloze oordopjes onder de HMD-merknaam aangekondigd. De HMD Amped Buds, die volgende maand op de markt verschijnt, beschikt over een opmerkelijke oplaadcase die ook als powerbank te gebruiken is.

De HMD Amped Buds verschijnt in april op de markt in de kleuren roze, blauw en zwart, voor een adviesprijs van 199,99 euro. De wat hogere adviesprijs komt voornamelijk door de opmerkelijke oplaadcase. De bijbehorende oplaadcase is namelijk slechts 14mm dik en beschikt over een 1600mAh accu. Dankzij deze accucapaciteit kun je maar liefst 95 uur naar muziek luisteren. Je kunt deze accucapaciteit echter ook gebruiken om andere apparaten mee op te laden. De oplaadcase heeft namelijk ondersteuning voor zowel bekabeld als draadloos “reverse charging”. Hierdoor kun je de oplaadcase magnetisch op de achterzijde van jouw smartphone monteren voor een extra boost energie, of je kunt snel even je smartwatch opladen.

De oordopjes zelf beschikken over 10mm drivers en hebben ondersteuning voor ANC. Met ANC uitgeschakeld kun je 8 uur non-stop naar muziek luisteren, maar met ANC ingeschakeld zijn de oordopjes twee keer zo snel leeg. De oordopjes hebben een IP54-rating gekregen en hebben verder ondersteuning voor Google Fast Pair, dual pairing, Bluetooth 5.4 en Snapdragon Sound.