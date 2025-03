Realme 14 Pro en Pro+ Aangekondigd Voor Europese Markt

Realme heeft tijdens de MWC de Realme 14 Pro en de Realme 14 Pro+ aangekondigd voor de Europese markt. De smartphones beschikken over een groot scherm, een 6000mAh accu en een ronde driedubbele rear-camera. Ook heeft Realme voor mensen met een kleiner budget de Realme 14x gepresenteerd.

De Realme 14 Pro+ beschikt over een 6,83-inch licht gebogen scherm met een 1.5K resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een grote 6.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP periscooplens met 3x optische zoom. Voor het maken van selfies heeft Realme de smartphone uitgerust met een 32MP selfie-camera.

De Realme 14 Pro+ draait uit de doos op Android 15 met de Realme UI 6-schil en gebruikers kunnen rekenen op 4 OS-updates en 6 jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is per direct verkrijgbaar in de kleuren Pearl en Grijs voor een vanafprijs van 489 euro.

De reguliere Realme 14 Pro beschikt over een iets kleiner 6,77-inch scherm, een Mediatek Dimensity 7300 Energy-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Realme 14 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Pearl en Grijs en krijgt een adviesprijs mee van 429 euro.

Als laatste heeft Realme ook de Realme 14x aangekondigd. Deze uitvoering van de Realme 14 kost slechts 199,99 euro en beschikt over een 6,67-inch 120Hz scherm, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh (15W) accu, een 8MP selfie-camera en een enkele 50MP hoofdcamera.