Google Komt In De Herfst Met Nieuwe Camerabrillen

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf deze herfst twee camerabrillen zal introduceren. De slimme brillen draaien op Android XR en je kunt de brillen via spraakcommando’s opdrachten geven.

Google heeft lang geleden ooit een poging gedaan om een bril met ingebouwde camera op de markt te brengen, maar vanwege privacy zorgen is deze bril nooit een succes geworden. Inmiddels denkt de wereld anders over camerabrillen en zien we dat steeds meer fabrikanten deze markt betreden. Daarom doet Google nu opnieuw een poging en maken we deze herfst kennis met twee brillen die draaien op Android XR. Google werkt samen met brillenmerken Gentle Monster en Warby Parker voor het ontwerpen van de brillen.

Google noemt de nieuwe brillen audiobrillen, omdat je de bril kunt bedienen middels spraakcommando’s. Je kunt de spraakassistent Gemini starten met het commando “Hey Google” of met een tik aan de zijkant van het montuur. Je kunt Gemini vragen stellen over wat er in de wereld om je heen te zien is. Sta je bijvoorbeeld voor en bekend gebouw, dan kan Gemini hierover meer informatie geven.

Het is nog onduidelijk of Google de camerabrillen ook in Europa op de markt zal brengen.

