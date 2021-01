Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van Januari 2021

Google is begonnen met de uitrol van de eerste beveiligingsupdate van 2021. De beveiligingspatch van januari komt binnen op verschillende Pixel-smartphones en dicht in totaal 22 kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung rolde de patch van januari al uit voordat Google de patch officieel introduceerde, maar nu kunnen de Pixel-gebruikers de nieuwe update ook downloaden. Google laat weten dat de eerste update van dit jaar 22 beveiligingslekken dicht. Ook zien we op de onderstaande afbeelding welke fouten specifiek bij Pixel-telefoons werden verholpen.

Je ontvangt een notificatie zodra de OTA-update voor jouw toestel klaarstaat. De update komt binnen op de Pixel 3 /XL, 3a / XL, 4 / XL, 4a / 4a (5G) en de Pixel 5.

via [AW]