Introductie Realme 12 Pro Op 29 Januari

Realme heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 29 januari zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone zal introduceren. De fabrikant richt zich bij de Realme 12 Pro vooral op portretfotografie.

De Realme 12 Pro is een smartphone met goede camerasensoren. Hierdoor moet de smartphone vooral goede portretfoto’s kunnen maken. Ook krijgt de Realme 12 Pro een ultragroothoeklens en een periscoopcamera met een brandpuntafstand van 80 millimeter in 35mm. Daarnaast moet het mogelijk zijn om 120x digitaal in te zoomen.

De Realme 12 Pro verschijnt in verschillende kleuren op de markt en de behuizing is voorzien van mooie gouden details. Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje.

via [AW]