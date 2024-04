“CMF by Nothing Werkt Aan Eigen Smartphone”

CMF is een submerk van Nothing die voordelige gadgets op de markt brengt. Zo heeft ‘CMF by Nothing’ eerder al een smartwatch, een setje oordopjes en een power adapter op de markt gebracht. Volgens de laatste geruchten werkt het bedrijf nu ook aan een eigen smartphone.

De bron Android Headlines heeft in een database een toestel gespot met modelnummer A015, dat onder de naam Nothing zou vallen. Het modelnummer komt niet overeen met die van de Nothing Phone (1) en Phone (2), die de modelnummers ‘A063’ en ‘A065’ hebben gekregen. Volgens 91Mobiles gaat het dan ook niet om een smartphone van Nothing, maar om een smartphone van CMF.

We raden aan om het gerucht echter nog met een flinke korrel zout te nemen. Details over een eventuele CMF by Nothing-smartphone hebben we namelijk nog niet en ook is het onduidelijk wanneer CMF van plan zou zijn om de smartphone te introduceren.

Nothing Phone (2a)

Nothing heeft zelf onlangs zijn eerste budget-smartphone aangekondigd. De Nothing Phone (2a) kost slechts 329 euro en beschikt over een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1300 nits, een in-display vingerafdrukscanner, een Dimensity 7200 Pro-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Achterop vinden we een simpele Glyph-interface met drie Led-strips.

